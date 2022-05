Ce jeudi, tous les Britanniques de plus de 18 ans sont appelés aux urnes pour participer aux élections locales. Si en Angleterre, en Ecosse ou aux Pays de Galles, les résultats seront plutôt révélateurs de la popularité de Boris Johnson, en Irlande du Nord, le vote aura des conséquences bien plus importantes qu’un simple jeu de chaise politique. En effet, la victoire du parti pro-réunification Sinn Féin, que les sondages donnent en tête, pourrait redéfinir la cartographie du Royaume-Uni. Explications.

Pourquoi ces élections sont-elles si importantes en Irlande du Nord ?

Pour comprendre l’importance de ces élections, il faut se pencher deux minutes sur la structure des élections anglaises (promis, on fait simple). Les élections locales en Irlande du Nord ne sont pas les mêmes que dans le reste du Royaume-Uni. « Il s’agit d’élections régionales : 90 députés doivent être élus à l’Assemblée nord-irlandaise, qui gère toutes les affaires concernant la région, depuis l’agriculture jusqu’au tourisme, en passant par la justice, l’éducation et la police », résume pour 20 Minutes Christophe Gillissen, professeur d’études irlandaises à l’université de Caen.

Ce n’est donc pas exactement le même type d’élections que dans le reste du Royaume-Uni, où les élections locales permettent d’élire des conseillers aux collectivités territoriales, qui ont moins de pouvoir que l’Assemblée nord-irlandaise. En effet, cette dernière désigne un exécutif régional, dont le Premier ministre et le vice-Premier ministre, le ministre de la Justice, etc. L’Assemblée et l’exécutif sont des institutions créées par l’accord du Vendredi Saint (1998), pièce centrale du processus de paix. « Dans ces institutions, les anciens ennemis, nationalistes catholiques et unionistes protestants, travaillent ensemble à gouverner la région », précise Christophe Gillissen.

C’est quoi le parti du Sinn Féin ?

Le Sinn Féin est un parti politique nationaliste dont « l’objectif majeur est la réunification de l’Irlande du Nord (actuellement une région du Royaume-Uni) et de la république d’Irlande », explique Christophe Gillissen. Si son influence est plus limitée en République d’Irlande, il s’agit du deuxième parti politique d’Irlande du Nord et principal parti confessionnel des catholiques de cette région. « Le parti est parfois critiqué parce qu’à l’époque du conflit en Irlande du Nord (1968-1998), il était la vitrine politique de l’Armée républicaine irlandaise, organisation clandestine qui a commis de nombreux attentats, indique le professeur d’études irlandaises. Mais aujourd’hui, le Sinn Féin est un parti constitutionnel, opposé à la violence. »

A sa tête depuis 2017, la femme politique Michelle O’Neill. Depuis le Brexit, cette dernière ne cache pas son intention d’organiser un référendum pour une réunification entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord. « La seule solution au chaos du Brexit, c’est l’unification. La question n’est plus de savoir si, mais quand se tiendra le référendum sur la réunification », avait-elle ainsi déclaré en novembre 2019, à l’occasion de son congrès annuel, baptisé « le temps de la réunification ». Ce jeudi sur Twitter, son parti écrivait : « Aujourd’hui, nous pouvons élire une Premier ministre pour tous. Saisissons ce moment historique. » Difficile d’être plus clair sur leurs intentions.

Today, we can elect a First Minister for all.



Let’s seize this historic moment. pic.twitter.com/PENGQsBiAc — Sinn Féin (@sinnfeinireland) May 5, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Qu’est-ce que les résultats de ces élections peuvent changer ?

C’est la première fois en 100 ans que les sondages donnent le Sinn Féin en tête de l’Assemblée locale avec 26 % des voix, soit une avance de huit points sur son principal adversaire : le conservateur DUP (Parti unioniste démocrate ou Democratic Unionist Party), partisan d'une Irlande du Nord rattachée au Royaume-Uni. Avec seulement 19 % des intentions de vote, le premier parti de l’assemblée sortante se retrouve derrière, au coude à coude avec le parti centriste Alliance.

En cas de victoire du Sinn Féin, Michelle O’Neill deviendrait cheffe du gouvernement local au sein duquel nationalistes et unionistes cohabitent depuis l’accord de paix de 1998. Bien que le Sinn Féin n’ait pas axé sa campagne sur un référendum pour la réunification, mais plutôt insisté sur la crise du pouvoir d’achat, « une telle victoire rendrait la perspective d’une réunification de l’Irlande plus probable », avance Christophe Gillissen.

Mais une seconde option est également possible. Le DUP a déjà averti qu’il refuserait de nommer un vice-Premier ministre et de gouverner avec le Sinn Féin, si le gouvernement britannique ne suspendait pas le statut spécial post-Brexit de la province. « Cela entraînerait une période de paralysie institutionnelle pour l’Irlande du Nord », analyse le professeur d’études irlandaises. Les bureaux de vote ferment à 21 heures GMT ce soir et les premiers résultats seront connus dans la nuit de jeudi à vendredi. Verdict dans les prochains jours.