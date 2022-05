Barbara Pompili a appelé ce jeudi les Français « à ne pas se précipiter » dans les stations-service en cas d’embargo sur le pétrole russe, assurant que la France était « tranquille pour de nombreux mois » et que le gouvernement continuerait à « protéger » financièrement les consommateurs.

Des mois pour voir venir

« Aujourd’hui nous n’avons aucun problème d’approvisionnement en France, nous sommes en train de travailler à avoir d’autres fournisseurs et nous avons des réserves (…) donc je dis à nos concitoyens : pas la peine de se précipiter vers les stations essence, il y a ce qu’il faut », a déclaré la ministre de la Transition écologique sur franceinfo.

« On est tranquille pendant de nombreux mois », a-t-elle assuré, évoquant toutefois pour le diesel « quelques petites questions de reroutage de stockage qui peuvent prendre un peu de temps » .

Un embargo d’ici fin 2022

La Commission européenne a proposé ce mercredi, dans le cadre d’un nouveau train de sanctions contre Moscou en raison de la guerre en Ukraine, une interdiction progressive des importations de pétrole russe d’ici fin 2022.

Un tel embargo « forcément peut avoir des conséquences », a noté la ministre, en particulier sur le prix du carburant. Mais « ces conséquences seront atténuées comme on le fait depuis des mois pour les Français ».

Interrogée sur la fin prévue au 31 juillet du dispositif de remise de 15 centimes par litre à la pompe, elle a redit que le gouvernement travaillait à un système de remplacement, ajoutant qu’il pourrait si nécessaire être prolongé. « Si on voit qu’on a besoin pour plein de raisons de prolonger, on prolongera. De toute façon on ne laissera pas nos concitoyens sans solution », a assuré Barbara Pompili.