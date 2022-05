Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Difficile d'avoir des nouvelles de la dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol . De « violents combats » sont en cours sur le site d’Azovstal, dans la ville portuaire, a affirmé mercredi le maire, Vadim Boïtchenko. Quelques instants auparavant, Moscou avait assuré ne pas mener d’assaut sur cette immense usine où sont retranchés des combattants ukrainiens. « L’ordre a été donné [le 21 avril] publiquement par le commandant en chef [ Vladimir Poutine] d’annuler tout assaut. Il n’y a pas d’assaut » à l’heure actuelle, a ainsi martelé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, devant la presse.

La maire Vadim Boïtchenko a indiqué dans la journée avoir « perdu le contact avec les gars. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s’y passe, s’ils sont en sécurité ou non ». Mais en début de soirée, Iaroslav Zhelenznyak, député de Marioupol réfugié à Kiev, a indiqué à nos confrères de BFMTV que le contact était « rétabli » avec les assiégés.

La phrase du jour

« Si un pays en Europe continue à s’opposer à un embargo sur le pétrole russe, alors ce pays est complice des crimes commis par la Russie sur le territoire ukrainien. »

Il s’agit d’une déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, alors que l’Union européenne tente de faire accepter un embargo progressif à ses pays membres. La Hongrie a rejeté dans la journée la proposition de Bruxelles « dans sa forme actuelle ».

Le chiffre du jour

20. De nouveaux corps de civils ont été découverts ces dernières 24 heures dans la région de Kiev. Ces 20 corps ont été trouvés « à Borodianka, des villages non loin de là et des villages du district de Vychgorod », a précisé le chef de la police régionale, Andriï Nebytov, dans une vidéo publiée par le ministère de l’Intérieur. « Au total, 1.235 corps de civils ont été retrouvés et inspectés », a-t-il annoncé, dont 800 ont déjà été « examinés par des experts ».

La tendance du jour

On l’a dit plus haut, la volonté de l’UE d’interdire les importations de pétrole russe et d’imposer de nouvelles sanctions, afin de « faire payer le prix fort » de la guerre en Ukraine au président Vladimir Poutine, a été freinée ce mercredi par le Hongrois Viktor Orban.

Le projet « ne peut pas être soutenu dans sa forme actuelle. En toute responsabilité, nous ne pouvons pas voter pour », a annoncé le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjarto. La Commission préconise, dans son 6e paquet de sanctions, « une interdiction de tout le pétrole russe, brut et raffiné, transporté par mer et par oléoduc » pour fin 2022, a expliqué sa présidente, Ursula von der Leyen, devant le Parlement européen.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les importations européennes de gaz, pétrole et charbon ont rapporté 44 milliards d’euros au Kremlin, indique une étude du Crea, centre de réflexion basé en Finlande. Les quatre principaux acheteurs sont l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la France.