Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

L’armée russe a lancé ce mardi un « puissant assaut » impliquant des chars, des troupes et des bateaux contre l’immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, a annoncé un commandant du régiment qui la défend. « Nous allons tout faire pour la repousser », a-t-il ajouté, appelant par ailleurs à « des mesures immédiates pour évacuer les civils » toujours terrés avec les combattants ukrainiens.

Jusqu’ici Vladimir Poutine s’était refusé à lancer un assaut, jugé trop coûteux en vies. Le chef d’Etat russe avait préféré ordonner d’assiéger l’aciérie « de manière à ce que pas une mouche ne passe ».

La phrase du jour

L’Occident pourrait aider à arrêter ces atrocités en exerçant une influence appropriée sur les autorités de Kiev, ainsi qu’en arrêtant la fourniture d’armes à l’Ukraine. »

Il s’agit d’une déclaration du président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a assuré que l’Occident devait arrêter de livrer des armes à Kiev lors de son échange téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron ce mardi.

Le chiffre du jour

101. Une opération menée avec le soutien de l’ONU a permis à une centaine de civils d’évacuer ce week-end l’aciérie Azovstal à Marioupol. Ils sont arrivés ce mardi à Zaporijia, à 230 kilomètres au nord-ouest de la ville portuaire, où ils ont été accueillis par les représentants de l’organisation.

La tendance du jour

Alors que sur le terrain, Moscou tente d’asseoir son pouvoir sur l’est et le sud du pays, les Occidentaux maintiennent la pression. Ce mardi, un projet d’embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie a été soumis aux pays membres de l’UE. Il prévoit un arrêt progressif des achats européens sur une période de six à huit mois jusqu’à fin 2022, avec une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie.

Outre-Manche, Boris Johnson a annoncé une augmentation de l’aide militaire britannique à l’Ukraine. Le Premier ministre a annoncé un nouveau plan de 300 millions de livres (environ 355 millions d’euros) qui inclut « des radars pour localiser l’artillerie qui bombarde vos villes, des drones de transport lourd pour approvisionner vos forces, et des milliers d’appareils de vision nocturne », lors d’un discours devant le Parlement ukrainien.





Cette décision intervient alors le président américain Joe Biden a demandé une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour aider l’Ukraine en fin de semaine dernière et la saisie de biens d’oligarques au profit de Kiev, marquant un durcissement de ton chez les Occidentaux.