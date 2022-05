Covid-19 : Pourquoi le Danemark suspend temporairement l’envoi d’invitations à se faire vacciner

FAKE OFF Le pays n’enverra plus d’invitations en masse à partir du 15 mai, une décision motivée notamment par la stabilisation de l’épidémie et la couverture vaccinale élevée. Ceux qui le souhaitent peuvent encore recevoir un vaccin contre le Covid-19