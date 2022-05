C’est un déplacement qui confirme une nouvelle fois l’importance pour Moscou de la conquête de l’Est de l’Ukraine. Le chef d’état-major russe, Valéri Guerassimov, s’est rendu la semaine dernière sur le front dans la région du Donbass, a affirmé lundi un haut responsable du Pentagone. Il n’a toutefois pas pu confirmer les rumeurs selon lesquelles il a été blessé.

« Ce que nous pouvons confirmer, c’est que nous savons que pendant plusieurs jours la semaine dernière, il était dans le Donbass », a déclaré ce responsable sous le couvert de l’anonymat. « Nous ne pensons pas qu’il y soit toujours. (Nous pensons) qu’il est parti et qu’il est de retour en Russie. Nous ne pouvons pas confirmer les informations selon lesquelles il a été blessé ».

Selon Kiev, Guerassimov n’a pas été blessé

Un conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, Anton Guerachtchenko, avait affirmé dimanche que de nombreux officiers russes avaient été touchés dans une « explosion » à Izioum, dans l’est de l’Ukraine, ajoutant que Valéri Guerassimov était sur place. Un autre conseiller du ministère de l’Intérieur, Viktor Androussiv, a de son côté affirmé à la télévision ukrainienne que Guerassimov n’avait pas été blessé.

Valéri Guerassimov aurait inspecté le front pour mieux comprendre les conditions sur le terrain, au moment où les forces russes, après avoir échoué à prendre Kiev, tentent de prendre le contrôle des régions de Donetsk et Lougansk.

Le responsable du Pentagone a également expliqué que les forces russes faisaient des avancées limitées dans leur bataille contre les Ukrainiens dans la région, qualifiant leur progression de « très inégale » et d'« anémique ». Selon lui, les Russes ont par exemple pris le contrôle de villages puis les ont perdus au profit des combattants ukrainiens. Il a affirmé que les militaires russes étaient démoralisés et pâtissaient d’un commandement désorganisé.

Nombreuses livraisons d’armes des Occidentaux

Pendant ce temps, les livraisons d’armes aux Ukrainiens de la part des Etats-Unis et des alliés occidentaux se poursuivent, notamment de l’artillerie lourde, des systèmes radar et des drones d’attaque. Au cours des dernières 24 heures, une vingtaine de vols transportant des armes américaines ont atterri près de l’Ukraine, et 11 autres étaient prévus au cours des prochaines 24 heures, selon des responsables.