Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des civils évacués de l’aciérie Azovstal à Marioupol…

9h01 : Première évacuation de civils de l’usine Azovstal, à Marioupol

L’espoir renaît un peu à Marioupol. Un premier groupe de civils a été extrait dans la nuit de samedi à dimanche de l’aciérie Azovstal, dernière poche de la résistance ukrainienne dans la ville. Surtout, la sortie d’une vingtaine de civils des sous-terrains de cet immense complexe industriel représente une grande première, toutes les précédentes tentatives d’évacuation ayant échoué.

Le régiment Azov, qui défend cette zone industrielle, a parlé de « vingt civils, des femmes et des enfants ». « Ils ont été transférés vers un endroit convenu et nous espérons qu’ils seront évacués vers Zaporijjia, sur le territoire contrôlé par l’Ukraine », a déclaré Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment dans une vidéo sur Telegram.

Quelques heures plus tôt, l’agence officielle russe Tass avait annoncé qu’un groupe de 25 civils, dont six enfants, avait pu sortir d’Azovstal, où sont terrés selon Kiev des centaines de militaires et de civils ukrainiens dans des galeries souterraines datant de l’époque soviétique.