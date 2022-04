Des dizaines de personnes sont coincées ou portées disparues après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de la Chine, ont annoncé ce samedi des responsables, au deuxième jour des opérations de sauvetage. Au moins 23 personnes étaient prises au piège samedi en fin de journée, tandis que 39 autres restaient injoignables, a déclaré le maire de Changsha aux journalistes.

L'immeuble de huit étages (et non six comme annoncé auparavant par erreur par les autorités) s'est effondré vendredi après-midi dans la ville de Changsha. Il abritait un hôtel, des appartements et un cinéma. Aucun décès n'a été annoncé jusqu'à présent.

Des catastrophes pas si exceptionnelles

Les autorités de la ville ont déclaré que cinq personnes avaient été sauvées pendant la nuit de la structure effondrée. Les sauveteurs tentaient de se frayer un chemin dans les décombres. Ils ont utilisé des scies circulaires pour dégager plusieurs survivants. Les médias d'État ont montré des pompiers coupant un enchevêtrement de métal et béton, tandis que les sauveteurs criaient pour tenter de communiquer avec les survivants.

Ce type de catastrophe se produit assez fréquemment en Chine, en raison d'un mauvais respect des règles de sécurité et d'un certain laxisme des services censés veiller à leur bonne application.

En janvier, une explosion déclenchée par une fuite de gaz présumée a provoqué l'effondrement d'un immeuble dans la ville de Chongqing, située à quelque 1.700 kilomètres à l'ouest de Shanghai, faisant plus d'une douzaine de morts. L'explosion d'une conduite de gaz dans un quartier d'habitation en juin 2021 avait fait 25 morts dans la province du Hubei (centre).