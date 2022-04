Manifestants palestiniens et policiers israéliens se sont affrontés une fois de plus sur l’esplanade, située à Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël. « Il y a eu 42 blessés » pendant ces heurts survenus ce vendredi matin, a rapporté le Croissant-Rouge palestinien, alors qu’un premier bilan faisait état de 12 blessés.

Sur les 42 blessés, 22 ont été transportés dans un hôpital de Jérusalem, mais « aucun ne se trouve dans un état grave », a précisé le Croissant-Rouge palestinien.

Des pierres contre des balles en caoutchouc

Des « émeutiers » ont « lancé des pierres » ce qui a poussé la police israélienne à entrer sur l’esplanade et à utiliser des « moyens pour disperser la foule », ont indiqué les forces de l’ordre dans un communiqué. La police a tiré des balles en caoutchouc, selon un journaliste de l’AFP sur place, et des grenades de gaz lacrymogène, d’après d’autres témoins.

Au cours des deux dernières semaines, de violents heurts ont fait plus de 250 blessés palestiniens dans et autour de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme connu sous le nom de Mont du Temple. Les nouveaux accrochages interviennent alors que les fidèles musulmans célèbrent le dernier vendredi du mois sacré du ramadan, qui doit se terminer en début de semaine prochaine.

Ces heurts ont fait craindre une escalade plus importante entre Israéliens et Palestiniens, sur fond d’attaques anti-israéliennes sanglantes et d’opérations militaires israéliennes émaillées de heurts meurtriers en Cisjordanie, occupée depuis fin mars.