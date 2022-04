La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de tirs de missile russes ce jeudi soir, en pleine visite du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres. Une première depuis deux semaines alors qu’on pensait la capitale ukrainienne hors des champs de tir de Vladimir Poutine. Pour tout comprendre de cette nouvelle attaque avec des armes de « haute précision », selon Moscou, qui ressemble fort à un nouveau pied de nez du chef du Kremlin à la communauté internationale, 20 minutes fait le point.

Que s’est-il passé ce jeudi à Kiev ?

Les bombardements, les premiers depuis la mi-avril, sont intervenus en marge d’un déplacement de Antonio Guterres, chef de file des Nations unies (ONU) à Boutcha et dans la banlieue de Kiev. « Dans la soirée, l’ennemi a tiré sur Kiev. Deux frappes sur le quartier de Chevchenkovsky, sur les étages inférieurs d’un immeuble résidentiel », a expliqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko. Sur place, des journalistes ont témoigné avoir vu un étage d’un bâtiment en feu avec de la fumée noire s’échappant des fenêtres brisées. « Les deux premiers étages [de cet immeuble de 25 étages] ont été partiellement détruits », ont fait savoir les secours sur Facebook.

Une boutique dévastée après les derniers bombardements à Kiev, le 29 avril 2022. - Emilio Morenatti/AP/SIPA

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce sont « cinq missiles » qui se sont abattus sur Kiev au total. « Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l’ONU et tout ce que l’organisation représente », a commenté Volodymyr Zelensky dans une vidéo.

La Russie a, de son côté, reconnu vendredi avoir bombardé Kiev avec des armes de « haute précision ». « Les forces russes ont détruit avec des armes de haute précision de longue portée les ateliers de l’entreprise spatiale Artiom dans la ville de Kiev », a affirmé le ministère russe de la Défense, lors d’un briefing.

Que sait-on des victimes ?

Au moins une personne a été tuée dans cette nouvelle frappe russe contre Kiev, a indiqué tôt ce vendredi le maire Vitaly Klitschko sur Telegram. Les secouristes « ont retrouvé un corps » en déblayant les débris sur le site touché, près du centre-ville, a-t-il ajouté. Quatre blessés ont été hospitalisés, a-t-il indiqué dans un autre message, précisant qu’au total, plus de 100 habitants de Kiev avaient été tués depuis le début de l’invasion russe il y a deux mois.

Plus tard ce matin, RadioLiberty a indiqué que l’un de ses productrices ukrainiennes avait été dans la frappe russe. « Vira Ghyrytch est morte des suites de la frappe d’un missile russe sur l’immeuble où elle habitait », a indiqué la radio, financée par les Etats-Unis, sur son site internet. Son corps a été découvert sous les décombres ce vendredi, a-t-elle précisé.

RFE/RL Kyiv bureau journalist Vera Hyrych killed in Russian air strike on an apartment building, her colleague, Oleksandr Demchenko, said. #Ukraine pic.twitter.com/lntfsUX2rU — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) April 29, 2022

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres « est en sécurité » mais « choqué », a déclaré un porte-parole de l’organisation peu de temps après les frappes. « Nous sommes en sécurité », a écrit Saviano Abreu à des journalistes, précisant ensuite à l’AFP sur WhatsApp que « c’est une zone de guerre mais c’est choquant que cela soit arrivé à proximité de là où nous nous trouvions ».

Quelles ont été les réactions de la communauté internationale ?

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a rapidement dénoncé sur Twitter un « acte odieux de barbarie », indiquant que les engins tirés étaient des missiles de croisière. « La Russie démontre une fois de plus son attitude envers l’Ukraine, l’Europe et le monde », a-t-il ajouté. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov a, quant à lui, dénoncé sur Twitter une « attaque sur la sécurité du secrétaire général (de l’ONU) et sur la sécurité mondiale ».

« Des frappes de missiles dans le centre de Kiev pendant la visite officielle d’Antonio Guterres », a également fustigé sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. « Hier, il était assis à une longue table au Kremlin et aujourd’hui, des explosions au-dessus de sa tête », a encore ironisé le conseiller, laissant entendre que Moscou avait délibérément frappé Kiev alors que s’y trouvait le secrétaire général de l’ONU. De son côté, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a condamné, ce vendredi sur Twitter, les « frappes indiscriminées » des forces russes sur Kiev.

Juste avant ces bombardements Antonio Guterres avait appelé Moscou à « coopérer » avec l’enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. « [Ces bombardements] sont la preuve que nous avons besoin d’une victoire rapide sur la Russie et que tout le monde civilisé doit s’unir autour de l’Ukraine. Nous devons agir rapidement. Plus d’armes, plus d’efforts humanitaires, plus d’aide », a lancé le chef de l’administration présidentielle, Andriï Iermak.