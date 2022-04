Les deux derniers jours ont été plutôt calmes à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Mais ce mardi, le son du canon ukrainien comme celui de l’artillerie russe ont à nouveau retenti.

Pas de quoi décourager les trois bénévoles, Nazar, Alexiï et Oleg.

« Notre principal objectif est de nourrir des enfants et des personnes âgées, ils en ont le plus besoin. Malheureusement, en ce moment, les gens n’ont plus ni argent ni travail, beaucoup d’entre eux ne peuvent même pas se déplacer jusqu’à un supermarché », explique Nazar Tichtchenko, 24 ans.

Alexiï, 23 ans, yeux bleus et petite mèche sur un tour de crâne rasé. C’est lui qui a eu l’idée des livraisons. Pendant deux ans il a livré du pain à Kharkiv et dans le Donbass, puis il a été mécanicien. Quand la guerre a éclaté, il est redevenu livreur de pain. Puis son entreprise a fermé. Alors il a commencé à livrer lui-même. « Mais je ne pouvais pas le faire seul, alors j’ai demandé à Nazar de m’aider », dit le jeune homme.

Une ville sous le feu des roquettes russes

Les quartiers nord et est de Kharkiv - près d’un million et demi d’habitants avant la guerre – sont quasiment chaque jour la cible de roquettes russes. Les frappes sont aléatoires, espacées, à toute heure du jour ou de la nuit, parfois meurtrières.

Un jour, au moment d’un bombardement, « tous les abris étaient fermés », raconte Nazar. « Nous ne pouvions donc pas nous cacher. Nous nous sommes couchés par terre et nous avons protégé des civils pour les sauver », assure-t-il.

Pour appréhender la peur et masquer les bruits des combats, les enceintes de la petite voiture leur servant à acheminer l’aide, fait résonner de la musique techno dans les rues de la ville.

« Lorsque vous entendez des frappes de missiles à proximité, cela vous oppresse, mais lorsqu’elles sont atténuées par la musique, vous vous sentez bien » explique Oleg, 21 ans.

Il n’existe aucun bilan global des victimes civiles de l’agression russe contre l’Ukraine. Rien qu’à Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20.000 morts, en raison des combats mais aussi de l’absence de nourriture, d’eau et d’électricité.

Les enquêteurs ukrainiens ont identifié « plus de 8.000 cas » présumés de crimes de guerre depuis le début de l’invasion russe a affirmé jeudi la procureure générale d’Ukraine Iryna Venediktova. Dix soldats russes ont été mis en examen pour des crimes de guerre présumés à Boucha, près de Kiev, et vont être recherchés, selon la même source.