Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Le président américain Joe Biden va demander au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires pour répondre à la guerre en Ukraine, dont 20 milliards en aide militaire, a indiqué jeudi un haut responsable américain. Cette énorme « assistance militaire et sécuritaire » équivaut à « des armes et des munitions allant au peuple ukrainien », a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ne peuvent pas « rester à l’écart » du conflit en Ukraine malgré le coût de leur aide militaire à Kiev face aux « atrocités et à l’agression » de la Russie, a assuré jeudi le président Joe Biden en demandant une rallonge de 33 milliards de dollars au Congrès. Pour Joe Biden, les Etats-Unis, « n’attaquent pas » la Russie mais « aident l’Ukraine à se défendre contre l’agression russe », en ayant déjà livré 10 armes antichars pour chaque blindé russe, a-t-il affirmé lors d’une allocution à la Maison Blanche.

La phrase du jour

« Une guerre au XXIe siècle est une absurdité. »

Ce jeudi le secrétaire général de l’ONU à son arrivée à Borodianka, une des localités de la banlieue de Kiev où les Ukrainiens accusent les Russes d’avoir commis des exactions pendant leur occupation de la région en mars.

Antonio Guterres, qui effectue sa première visite en Ukraine depuis le début du conflit, a fait ces déclarations devant des habitations en ruines. « J’imagine ma famille dans une de ces maisons (…), je vois mes petites-filles courir en panique. La guerre est une absurdité au XXIe siècle, aucune guerre n’est acceptable au XXIe siècle », a-t-il ajouté.

Le chiffre du jour

8.000. Les enquêteurs ukrainiens ont identifié « plus de 8.000 cas » présumés de crimes de guerre depuis le début de l’invasion russe, a affirmé jeudi la procureure générale d’Ukraine Iryna Venediktova.

La tendance du jour

Les Occidentaux prennent de plus en plus part à la guerre en Ukraine, suivant les traces de Joe Biden et ces 33 milliards d’aides annoncés ce matin. La Pologne, pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens, a reçu quelque 560 millions d’euros de fonds européens pour aider à leur prise en charge, selon un communiqué de la Commission publié jeudi.

L’exécutif européen a versé au total 3,5 milliards d’euros aux 27 Etats membres pour l’accueil des réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Il s’agit de fonds débloqués de façon anticipée, issus du programme « React-EU » en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe, prévu dans le cadre du plan de relance post-Covid-19.

Selon la répartition publiée par Bruxelles, la Pologne a touché 562 millions d’euros, suivie par l’Italie (452 millions d’euros), la Roumanie (450 millions), l’Espagne (434 millions). La France a quant à elle reçu 123 millions d’euros.