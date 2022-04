Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le projet de parc éolien offshore au large de Dunkerque n’en finit plus de voir le nombre de ses détracteurs augmenter. Outre les collectifs français résolument contre, c’est un pays tout entier, la Belgique, qui a formalisé son opposition à ce projet dans une plainte déposée auprès de la Commission européenne. Il y a quelques années, ce même pays avait pris moins au sérieux la grogne de Français qui dénonçaient les perturbations causées par des éoliennes belges installées pile à la frontière.

« Nous avons constaté qu’il n’y avait pas suffisamment de volonté du côté français pour prendre en compte les droits des habitants du littoral belge, du port d’Ostende et des autres parties prenantes », écrit le gouvernement belge dans sa plainte à la Commission européenne. Pour le ministre belge de la de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, cette procédure « est nécessaire pour sauvegarder nos droits », a-t-il déclaré à l’agence Belga.

Bien en deçà du minimum imposé par la réglementation française

Pour faire simple, la Belgique reproche la trop grande proximité du futur parc avec la frontière de ses eaux territoriales. Selon nos voisins, l’implantation de 46 éoliennes pouvant mesurer jusqu’à 300 m de hauteur est notamment « préoccupante » pour le trafic aérien généré par la base militaire de Coxyde.

C’est un peu le même cas de figure, mais inversé, qui s’est présenté en 2013, lorsque deux immenses éoliennes ont été érigées à Menin, en Belgique, à quelques mètres d’habitations de la commune frontalière française d’Halluin. Côté belge, les éoliennes ne gênent personne puisqu’elles sont installées dans une zone industrielle. En revanche, ce sont bel et bien des habitations qui sont en première ligne côté français. A vol d’oiseau, les maisons d’Halluin les plus proches se trouvent à seulement 318 m et 356 m des mâts (contre 10 km pour le projet de parc offshore). Soit entre 100 et 200 m de moins de ce qui est imposé par la réglementation française.

Par le biais d’une pétition, les riverains avaient saisi la Commission européenne qui avait promis d’enquêter. Sauf qu’à ce jour, les éoliennes de la discorde sont toujours en place et continuent de tourner.