Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres attendu ce jeudi à Boutcha…

Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue sur ce nouveau live consacré à la guerre en Ukraine. Alors que Moscou poursuit son offensive dans l’est et le sud de l’Ukraine, le secrétaire général de l’ONU sera ce jeudi à Boutcha dans la banlieue de Kiev. Les Américains et leurs alliés continuent en outre de fournir de plus en plus d’armes à l’Ukraine, même si Vladimir Poutine a menacé d’une riposte « rapide et foudroyante » les pays qui tenteront d’intervenir dans le conflit.