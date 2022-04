Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Au tour de la Russie de sanctionner l’Europe. Gazprom, leader russe du gaz, a annoncé avoir suspendu ses livraisons vers la Bulgarie et la Pologne, exigeant que ces pays paient en roubles. La société polonaise PGNiG a confirmé mercredi « l’arrêt complet de l’approvisionnement en gaz naturel fourni par Gazprom dans le cadre du contrat Yamal ». Malgré sa forte dépendance au gaz russe, la Pologne a assuré, par la voix de sa ministre du Climat, Anna Moskwa, qu’il n’y aurait pas de pénurie.

Varsovie se dit ainsi prête à « une indépendance totale vis-à-vis des matières premières russes » mais condamne une « attaque directe » de la Russie. Le gouvernement bulgare a, lui, affirmé que Sofia s’était « pleinement acquitté » de ses obligations et avait « effectué tous les paiements requis dans le cadre du contrat en temps voulu », son Premier ministre dénonçant un « chantage inacceptable ». Les deux pays seront approvisionnés par leurs voisins européens, assure la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L’UE s’était « préparée » à une interruption du gaz russe et prépare « une réponse coordonnée », a-t-elle réagi.

La phrase du jour

« Si quelqu’un a l’intention de s’ingérer de l’extérieur dans ce qui se passe [en Ukraine] et de créer des menaces inacceptables pour la Russie, ils doivent savoir que notre riposte (…) sera rapide et foudroyante. »

Vladimir Poutine a assuré, devant le Parlement russe, qu’il n’hésiterait pas à utiliser les armes les plus modernes à disposition de son armée en cas d’intervention extérieure en Ukraine. « Nous avons tous ces outils dont personne d’autre ne peut se vanter actuellement. Nous n’allons pas nous vanter : nous allons les utiliser s’il le faut. Et j’aimerais que tout le monde le sache », a souligné le président russe.

Depuis le début de l’invasion en Ukraine, le maître du Kremlin a déjà rappelé à plusieurs reprises que la Russie disposait de l’arme nucléaire, et les tirs d’essais de missiles nouvelle génération se sont succédé ces dernières semaines.

Le chiffre du jour

1.145. C’est le nombre d’avis de recherche, avec noms, photos et autres informations essentielles qui ont été postés sur le site Marioupol Life, recensant les habitants disparus de la cité assiégée.

La tendance du jour

Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué ce mercredi matin que l’armée russe avait pris le contrôle de plusieurs localités dans le Donbass : Velyka Komychouvakha et Zavody, dans la région de Kharkiv ; Zaritchné et Novotochkivské, dans la région de Donetsk. Les Russes progressent ainsi vers Severodonetsk, une des principales villes de la région, par laquelle transitent de nombreux réfugiés. Sur le plan militaire, la Russie a également annoncé avoir détruit « des hangars avec une grande quantité d’armes et de munitions étrangères » livrées par les Occidentaux.

La tension ne retombe pas en Transnistrie, où les autorités séparatistes ont annoncé que Kolbasna, frontalier de l’Ukraine, avait été la cible de tirs. Ce village, où est situé un dépôt de munitions russe, avait été survolé quelques heures plus tôt par « plusieurs drones », selon le « ministère de l’Intérieur » de Transnistrie.