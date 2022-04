Une femme et un homme effectuant un salut nazi, avec en arrière-plan un drapeau sur lequel flotte un svastika. Voici l’image glaçante sur laquelle nous a alertés un lecteur​. Des internautes affirment à tort que la femme est Inna Shevchenko, une Ukrainienne figure du mouvement Femen et autrice pour Charlie Hebdo. « Inna Shevshenko, figure majeure des Femen appelant à faire barrage à Marine Le Pen, pose avec ses amis en Ukraine. Tout va bien ! », écrit un internaute dans un tweet relayé plus de 650 fois. Le message est également relayé sur Facebook.

Non, cette photo ne montre pas Inna Shevchenko, figure du mouvement Femen. - Capture d'écran Twitter

L’accusation circule également en anglais ou en portugais.

FAKE OFF

Dès 2015, Inna Shevchenko avait démenti ces accusations, qui circulaient déjà en ligne : « Je vous informe que cette photo d’une femme inconnue devant un drapeau nazi n’est pas une photo de moi, avait-elle écrit le 6 mai. De plus, je suis vraiment désolée pour la femme sur la photo, car elle pourrait être très en colère de savoir qu’elle est prise pour un membre des Femen… » La militante avait même qualifié la manœuvre de « niveau de créativité assez limité ».

Cinq jours plus tôt, le 1er mai, des Femen avaient fait éruption dans un défilé du Front national à Paris.

Pointant des « trolls pro Poutine », Inna Shevchenko a cette année une nouvelle fois démenti ces accusations, alors que des comptes repartageaient l’image sous des interviews de la jeune femme sur la guerre en Ukraine. « Je pense que je n’ai même pas besoin de dire que ce n’est pas moi sur les photos, a-t-elle réitéré. Mais je vais dire ça : Propagandistes, идите нахуй [allez-vous faire foutre] ! Je ne cesserai pas de m’exprimer. »

Selon le logiciel de reconnaissance faciale Microsoft Azure, Inna Shevchenko (à gauche ci-dessous) et la femme faisant le salut nazi sont bien deux personnes différentes :

A gauche, il s'agit d'une photo d'Inna Shevchenko en 2014. - Capture d'écran Microsoft Azure

Inna Shevchenko a obtenu le statut de réfugié en France en 2013. Originaire d’Ukraine, elle était devenue la cheffe de file des Femen, un mouvement féministe, en France.