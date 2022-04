Le nombre de personnes hospitalisées avec le Covid-19 en France était en légère diminution selon les chiffres publiés mardi par les autorités sanitaires, par rapport à la veille et au mardi précédent.

79,2 % de la population vaccinée

Les hôpitaux comptaient 24.703 patients avec le Covid-19, selon les données de Santé publique France, contre 24.980 lundi et 25.465 il y a une semaine. Sur ces 24.980 malades, 1.667 étaient dans des services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, contre 1.659 la veille et 1.681 le 19 avril.

Santé publique France rapporte mardi 97.498 cas de contaminations au virus SARS-CoV2. La moyenne des infections sur les sept derniers jours, qui lisse les à-coups statistiques, s’établit à 85.588 contre 93.238 il y a une semaine. 54,32 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin (soit 80,6 % de la population totale) et 53,42 millions sont complètement vaccinés (79,2 % de la population totale).