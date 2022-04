Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a affirmé ce lundi que l’Ukraine pouvait gagner la guerre, adoptant un ton résolument offensif au lendemain de la première visite à Kiev de dirigeants américains depuis l’invasion russe.

En visite en Ukraine

« Ils peuvent gagner s’ils ont les bons équipements, le bon soutien », a-t-il déclaré après ce déplacement au cours duquel il a rencontré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en compagnie du secrétaire d’Etat, Antony Blinken. « La première chose pour gagner, c’est de croire que l’on peut gagner. Et ils sont convaincus qu’ils peuvent gagner », a dit le ministre américain de la Défense à quelques journalistes à propos des Ukrainiens.

Pour des raisons de sécurité, cette visite à Kiev a été entourée d’une grande confidentialité, seulement confirmée par Washington après la sortie de Lloyd Austin et Antony Blinken du territoire ukrainien. Le secret avait cependant été éventé par le président Zelensky lui-même dès samedi, puis par des responsables ukrainiens qui avaient confirmé dimanche la présence des deux ministres américains.

Les USA de retour en Ukraine

Antony Blinken et Lloyd Austin ne se sont exprimés lundi matin, devant la presse, qu’à l’issue d’un long périple en train entre la capitale ukrainienne et la Pologne. A leurs interlocuteurs, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d’une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide militaire supplémentaire.

Les Etats-Unis viennent de donner un coup d’accélérateur aux livraisons d’équipements militaires à l’Ukraine. Ils lui fournissent désormais des armes lourdes, afin de résister à l’offensive russe dans la partie est du pays.