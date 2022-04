Trois femmes et un homme ont été poignardés à mort dans un logement du sud-est de Londres, a annoncé ce lundi matin la police qui a indiqué avoir arrêté un suspect.

Blessures à l’arme blanche

Ils ont été retrouvés morts lundi matin par la police, qui avait été appelée à 01H40 (00H40 GMT) pour des nuisances à Southwark, quartier londonien situé au sud de la Tamise. Les policiers « ont trouvé quatre personnes souffrant de ce qui s’apparente à des blessures à l’arme blanche », a indiqué la police londonienne dans un communiqué.

« Malgré les efforts des secouristes, les quatre personnes – trois femmes et un homme – ont été déclarées décédées sur place. » Un homme suspecté d’être lié aux meurtres a été arrêté et placé en détention et une enquête a été ouverte. Il semblerait que les cinq personnes se connaissaient.