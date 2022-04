Guerre en Ukraine EN DIRECT : En visite à Kiev, Antony Blinken annonce le retour des diplomates américains...

7h55 : En visite à Kiev, Blinken annonce le retour des diplomates américains

Le secrétaire d’Etat Antony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se sont rendus à Kiev dimanche, la première visite de dirigeants américains en Ukraine depuis le déclenchement des hostilités par la Russie.

Au cours de leur déplacement, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d’une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide militaire supplémentaire, directe et indirecte, de plus de 713 millions de dollars. Les deux ministres étaient de retour ce lundi matin sur le territoire polonais, lorsque des responsables américains ont pour la première fois confirmé cette visite.