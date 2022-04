Une voiture qui participait à un salon de l’automobile à Oslo, en Norvège, a percuté la foule des visiteurs dimanche, faisant six blessés dont un enfant. « Six personnes ont été emmenées à l’hôpital pour des examens », a indiqué la police d’Oslo sur Twitter​, sans préciser la gravité de leurs blessures ni donner d’indications sur la cause de l’accident.

Selon les médias, les six blessés, dont un enfant, étaient conscients après l’accident, qui s’est produit lors d’une démonstration sur une aire de stationnement.

Des vidéos montraient une voiture faisant marche arrière à vive allure, le conducteur semblant avoir perdu le contrôle du véhicule qui a percuté la foule debout à côté du parking.