Le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, l’Ocean Viking, a sauvé 70 migrants ce dimanche. Ils étaient à bord d’une embarcation pneumatique dégonflée, dans les eaux internationales au large de la Libye. « Un patrouilleur libyen est arrivé pendant l’opération et s’est approché de la scène, provoquant la panique », a expliqué l’ONG.

🔴L'#OceanViking a secouru 70 pers. en détresse d'1 embarc. pneumatique dégonflée ds les eaux internles au large de la Libye. @PVolontaires a participé aux recherches. Un patrouilleur libyen est arrivé pendant l'opération et s'est approché de la scène, provoquant la panique. 1/2 pic.twitter.com/MCkDu0tClc — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) April 24, 2022

Tous les passagers, dont 17 mineurs non accompagnés, ont été pris en charge par le navire ambulance, co-affrété avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant-Rouge (FICR). Sur des photos publiées sur Twitter, la majorité des migrants qui se trouvaient à bord étaient des hommes entassés, dont la plupart ne portaient pas de gilets de sauvetages, ou avec un simple dispositif de fortune.

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’agence onusienne y estime à plus de 23.500 le nombre de morts et disparus depuis 2014, dont 2.048 l’an dernier.