Depuis plusieurs jours, la tendance est au regain des tensions entre Palestiniens et Israéliens, après plusieurs attaques menées par des Palestiniens de Cisjordanie à Tel-Aviv. Cette semaine, plusieurs roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, suscitant des raids aériens israéliens contre l’enclave. Elles n’ont pas fait de victimes et la plupart des projectiles ont été interceptés par le bouclier antimissile israélien. Vendredi soir et samedi, trois roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza limitrophe du sud d’Israël et contrôlée par les islamistes du Hamas, vers le territoire israélien, sans faire de victime.

La provocation de trop pour Israël, qui a annoncé son intention d’interdire aux Palestiniens de Gaza de travailler sur son territoire à partir de dimanche, une mesure de rétorsion décidée après de nouveaux tirs de roquettes depuis l’enclave. Cette décision de fermer le passage d’Erez, le seul pour la circulation de personnes entre la bande de Gaza et le territoire israélien, va affecter des milliers de Palestiniens de l’enclave pauvre soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans. Fin mars, Israël avait annoncé porter de 12.000 à 20.000 le nombre de permis de travail accordés à des Palestiniens de Gaza, en particulier dans les secteurs de la construction et de l’agriculture.

Heurts sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem

Le contexte religieux est particulièrement sensible : alors que les musulmans sont en plein ramadan, la journée de vendredi a marqué la fin des célébrations de Pessah, la pâque juive. Or, des affrontements opposent depuis une semaine manifestants et fidèles palestiniens aux forces israéliennes sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, partie palestinienne occupée par Israël. Les affrontements ont fait plus de 250 blessés palestiniens et les autorités israéliennes qui contrôlent l’accès à l’esplanade ont fermé les points de passage permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de se rendre à Jérusalem.

Vendredi avant les tirs de roquettes, le Hamas a organisé une importante manifestation dans l’enclave en solidarité avec les Palestiniens de Jérusalem-Est où des heurts sur l’esplanade des Mosquées ont fait le même jour une cinquantaine de blessés. La présence sur l’esplanade pendant le ramadan de nombreux juifs, autorisés à visiter le lieu à des heures précises sans y prier d’après le statu quo en vigueur, et le déploiement de forces policières a été largement perçue par des Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de « provocation ».