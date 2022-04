L’an dernier, le Covid-19avait privé le Brésil de son souffle, d’une partie de son ADN, de sa fête nationale officieuse. L’annulation du carnaval de Rio de Janeiro avait été vécue comme un drame national. Plus de deux ans après la dernière édition, et malgré deux mois de retard sur la date habituelle consécutifs à la vague Omicron, le peuple brésilien va pouvoir renouer, ce vendredi à partir de 22 heures, avec les paillettes, les plumes, les tambours et la samba.

Une nuit de défilés est prévue au sambodrome, 75.000 spectateurs étant attendus pour faire trembler les gradins, afin de redonner vie à cette fête somptueuse et débridée. Pendant une heure chacune, les six premières écoles de samba vont défiler autour de chars gigantesques et colorés, devant des millions de téléspectateurs qui resteront accrochés à leur poste jusqu’à l’aube. Et au total, ce ne seront pas moins de 40.000 danseurs et percussionnistes, et autant de costumes chatoyants et féeriques, qui vont se succéder deux nuits durant.

« Sans le carnaval, Rio ne serait pas Rio », a exulté mercredi son maire, Eduardo Paes, en déclarant ouvert « le plus grand spectacle de la Terre ». Le carnaval apporte une manne à la « Ville merveilleuse », où il génère 45.000 emplois et 4 milliards de réais (environ 800 millions d’euros) de revenus. Lors de la dernière édition, en 2020, Rio avait reçu plus de 2,1 millions de touristes. Cette année, même si les étrangers sont moins nombreux, l’hôtellerie annonce un taux d’occupation de 85 %. Au fait, quelqu’un a des nouvelles de Neymar ?