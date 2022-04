Vers une nouvelle escalade militaire sur fond de tensions liées aux lieux saints à Jérusalem. Mercredi soir, une roquette a été tirée pour la deuxième fois cette semaine, depuis la bande de Gaza pour s’abattre dans un champ de la localité israélienne de Sdérot (sud) sans faire de blessés. Dans la foulée, l’armée israélienne a mené une série de frappes dans le centre de ce territoire sous contrôle des islamistes du Hamas. « Les jets de combat de l’armée israélienne ont ciblé des positions militaires et l’entrée d’un tunnel menant à un complexe souterrain où sont entreposés des produits chimiques utilisés pour propulser les roquettes », a indiqué l’armée israélienne.

« Ces frappes sur la bande de Gaza vont accroître la détermination de notre peuple et de la résistance (…) afin de défendre nos lieux saints à Jérusalem et ce, peu importe les sacrifices », a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem. Or peu après ces frappes de représailles, quatre autres roquettes ont été tirées vers Israël, où elles ont été interceptées par le bouclier antimissile « Dôme de fer », a indiqué l’armée alors que les sirènes d’alarme retentissaient en plein milieu de la nuit dans des localités israéliennes voisines de la bande de Gaza.

Tensions sur fond de manifestations

Ces échanges de tirs – les seconds cette semaine et parmi les plus intenses depuis la fin de la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas en mai 2021 – interviennent après des heurts ce week-end entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l’Esplanade des Mosquées de Jérusalem. Jeudi matin, la police israélienne a affirmé dans un communiqué, que « des dizaines d’émeutiers avaient jeté des pierres et des bouteilles incendiaires à partir de la mosquée Al-Aqsa » contre les policiers.

« Un groupuscule violent empêche les fidèles musulmans de pénétrer dans la mosquée et cause des dégâts au lieu », ajoute le communiqué. Sept Palestiniens, habitants de Jérusalem-est, suspectés d’avoir participé mercredi à des « incidents violents » sur l’esplanade ont par ailleurs été arrêtés, a précisé la police. La présence de juifs – qui peuvent visiter l’esplanade à des conditions et des heures précises, mais ne peuvent y prier en vertu d’un accord tacite – et de policiers sur place pendant le ramadan, a été perçue par des Palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de provocation.

« Je ne vais pas plier »

« Je ne permettrai pas que la provocation politique de Ben Gvir mette en danger les soldats et les policiers israéliens, et complique encore davantage leur mission », a dit le Premier ministre israélien Naftali Bennett. « Je le dis clairement (…), je ne vais pas plier », a rétorqué Ben Gvir. « En vertu de quelle loi ne suis-je pas autorisé à entrer par la porte de Damas ? »

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est « profondément préoccupé par la détérioration de la situation à Jérusalem », a indiqué mercredi son porte-parole à New York. « Il est en contact avec toutes les parties afin de réduire les tensions, d’empêcher les actions et la rhétorique incendiaires ».