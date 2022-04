Vladimir Poutine qui incite les électeurs français à voter à gauche pour la présidentielle, et qualifie ces mêmes électeurs de « cons comme des balais » ? C’est ce que l’on voit dans une vidéo partagée plus de 12.000 fois sur Facebook.

Dans cette vidéo d’une durée de trois minutes, on voit une femme qui interroge prétendument le président russe sur l’élection présidentielle en France. Vladimir Poutine fustige les électeurs français, qui « sont à fond pour l’ultralibéralisme économique ». « Pour gagner 100 euros sur leur salaire, ils sont prêts à détruire leurs services publics », lit-on en sous-titre de cette vidéo. « Mais ils n’ont pas compris que l’école ou les soins médicaux coûtent beaucoup plus cher », aurait continué le président russe, qui se qualifie plus loin dans la vidéo de « dictateur ». Les prétendues sorties de Vladimir Poutine sont entrecoupées de plan de la salle, où les spectateurs semblent s’en amuser, en riant ou en souriant.

Ce montage parodique a été relayé des milliers de fois. - Capture d'écran Facebook

Des propos surprenants, qui ont été repostés à plusieurs reprises sur Facebook et même Instagram.

FAKE OFF

Albert Taxil, l’internaute à l’origine de ce montage, a confirmé à Libération qu’il s’agit d’une « blague ». Les images sont extraites de l’édition 2019 du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. A la trentième seconde de la vidéo, on distingue le logo de ce rassemblement économique, ainsi que ses initiales en anglais et en russe.

L’extrait provient de la session plénière du forum. Les sous-titres sur l’élection présidentielle française et les électeurs français ont été ajoutés et n’ont rien à voir avec les propos réellement tenus par Vladimir Poutine, comme on peut le constater en visionnant la vidéo de la séquence, disponible sur la page Facebook du forum. La session a été doublée en direct, comme l'ont noté nos confrères de France 24.

Pendant ces quelques minutes, visibles à partir de 2h52', Vladimir Poutine parle de son homologue ukrainien. La journaliste Sophie Shevardnadze lui demande pourquoi il n’a pas félicité Volodymyr Zelensky pour son élection et s’il est prêt à le rencontrer. « Ecoutez, je ne connais pas cet homme », répond le chef d’Etat russe. « J’espère que nous ferons connaissance un jour, continue-t-il. D’après ce que j’ai vu, c’est un bon spécialiste dans le domaine où il a travaillé jusqu’à présent. C’est un bon acteur. »

Vladimir Poutine liste ensuite les qualités qui font selon lui un homme d’Etat, précisant qu’il ne sait pas si celui-ci les possède. Il reproche ensuite au président ukrainien « des déclarations contradictoires : il dit une chose pendant la campagne électorale, et une autre après ». Il conclut ainsi : « Je ne dis pas qu’il a tout gâché avec ses déclarations sans avoir encore rien fait, non. Nous verrons bien. »