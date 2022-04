Au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées dans deux explosions ayant frappé mardi une école pour garçons d’un quartier de Kaboul largement peuplé par des membres de la minorité chiite hazara et déjà plusieurs fois visé par le passé.

Des bombes artisanales

Deux bombes artisanales ont explosé en dehors de l’école Abdul Rahim Shahid, située dans le quartier de Dasht-e-Barchi, dans l’ouest de la capitale, faisant six morts selon un bilan « préliminaire », a déclaré le porte-parole de la police de Kaboul, Khalid Zadran.

Deux hôpitaux de Kaboul ont indiqué avoir reçu 24 blessés. D’atroces images circulant sur les réseaux sociaux montraient plusieurs corps allongés sur le sol à l’entrée de l’enceinte, au milieu de flaques de sang, de livres calcinés et de sacs d’école éparpillés. « Nous venions juste de quitter l’école et de sortir par la porte arrière quand l’explosion a eu lieu », a déclaré dans un hôpital de Dasht-e-Barchi Ali Jan, un étudiant blessé par la première déflagration.

Des scènes « terrifiantes »

La deuxième explosion s’est produite alors que les premiers secouristes étaient arrivés pour venir en aide aux victimes. « Quand j’ai entendu l’explosion, j’ai appelé un de mes amis qui étudie dans cette école », a raconté Murtaza, un commerçant blessé par la deuxième explosion. « Son téléphone était éteint. Alors je suis allé sur les lieux (…) et c’est alors que j’ai été touché. »

Dasht-e-Barchi abrite de nombreux membres de la minorité hazara, marginalisée depuis des siècles et régulièrement persécutée dans ce pays à majorité sunnite. Le quartier a souvent été ciblé par le passé par le groupe Etat islamique​ (EI). Saeed Rahmatullah Haidari, un élève, a décrit des scènes « terrifiantes ».