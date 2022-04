D’ordinaire, ces gendarmes interviennent en France sur des scènes de crime, des accidents de la route, des naufrages ou des catastrophes naturelles. Mais depuis une dizaine de jours, 18 experts de l’IRCGN (Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale) parcourent le territoire ukrainien où les troupes de Vladimir Poutine sèment la mort. Leurs missions : identifier les corps découverts pour les remettre aux familles et déterminer les causes des décès.

L’IRCGN, un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe de nombreux experts dans tous les domaines de la criminalistique (240 scientifiques, 67 activités), a dépêché sur place une équipe comprenant « des spécialistes en empreintes digitales, en génétique et en odontologie (informations dentaires) ». « Car ce sont les trois éléments critiques pour identifier formellement un corps, reconnus par Interpol », explique à 20 Minutes le général Patrick Touron, qui dirige le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. « Il y a aussi des médecins légistes et des balisticiens pour constater les blessures infligées aux victimes. Nous avons aussi envoyé deux experts en explosifs car des blessures pourraient avoir été causées par des fragments de munitions explosives. »

D’importants moyens embarqués

Le détachement français a pris place à bord de sept véhicules. Il est parti samedi 9 avril de Pontoise, dans le Val-d’Oise. Pour mener à bien leurs missions, qui pourraient durer plusieurs semaines, les gendarmes ont embarqué un laboratoire mobile destiné aux analyses ADN, et un camion transportant douze « chambres mortuaires à froid » pour conserver les corps autopsiés. « Nous avons aussi du matériel pour geler les scènes d’infractions, comme des moyens photographiques, des caméras, des drones, des appareils pour modéliser les scènes en trois dimensions », poursuit le général Touron. Le travail effectué pourra ensuite alimenter les enquêtes locales et internationales visant la Russie qui ont été – ou seront – ouvertes pour crimes de guerre.

Les experts français sont totalement autonomes, en électricité notamment. Leur mission a démarré à Kiev. « Nous commençons toujours par faire de la pédagogie, expliquer ce que l’on fait. Le pays qui nous a sollicités a besoin d’être briefé pour connaître nos besoins, nos contraintes, nos délais… Beaucoup de choses très techniques, souligne le chef du PJGN. Ensuite, on nous oriente sur les objectifs. » Sous la protection des forces de sécurité intérieure ukrainienne, le détachement français a pris, la semaine dernière, le chemin de Boutcha où une fosse commune rassemblant des dizaines de corps a été découverte. Aux côtés d’enquêteurs ukrainiens, les gendarmes travaillent pour mettre en place une procédure d’examen et d’identification des corps.

« On attend de voir l’évolution de la mission »

Malgré les risques de travailler dans un pays inlassablement pilonné par l’armée russe, les gendarmes chevronnés qui participent à cette mission difficile se sont tous portés volontaires. En France, leurs proches bénéficient d’un « accompagnement psychologique ». « C’est un aspect majeur dans ce type de mission, souligne le général Touron. En tant que chefs, nous avons l’obligation de penser au bien-être de ces personnels et de leurs familles, en particulier celui des enfants. Ce que l’on veut, c’est que les personnels déplacés n’aient pas la moindre préoccupation concernant ce qui se passe à la maison en leur absence. C’est essentiel. »

Combien de temps vont-ils rester en Ukraine ? Le patron du PJGN l’ignore, tant la situation sur place est instable et chaotique. « On attend de voir l’évolution de la mission pour envoyer la relève ou pas », confie le général Touron. Projetés en Ukraine en un temps record, les gendarmes français préparent le terrain aux « équipes internationales qui ne manqueront pas d’être constituées par la suite » pour participer aux identifications et à l’enquête de la Cour pénale internationale (CPI) sur les « crimes de guerre » commis dans le pays.