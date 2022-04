Guerre en Ukraine EN DIRECT : Il n'y aura toujours pas de couloir d'évacuation de civils ce mardi, selon Kiev...

7h40 : Les fortunes cachées des oligarques russes dans le viseur des économistes

Plusieurs économistes de renom, dont les Français Thomas Piketty et Gabriel Zucman, ainsi que le prix Nobel américain Joseph Stiglitz ont écrit une lettre aux dirigeants du G20. Ils appellent à l’instauration d’un registre mondial des actifs, permettant de « relier tous les types d’actifs, de sociétés et d’autres structures juridiques non pas à leur propriétaire légal, qui n’est souvent qu’une façade, mais au bénéficiaire effectif, la personne qui les possède réellement ». Cette mesure permettrait de mieux cibler les fortunes cachées des oligarques russes, qui selon eux, détiennent « au moins 1.000 milliards de dollars de richesses à l’étranger ».