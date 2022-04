La situation à Jérusalem inquiète la planète. Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira mardi matin à huis clos pour discuter de l’escalade des tensions israélo-palestiniennes, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques. La France, l’Irlande, la Chine, la Norvège et les Emirats arabes unis ont demandé la tenue de cette réunion.

Une nouvelle vague de violence a fait dimanche plus d’une vingtaine de blessés dans et autour de l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, deux jours après des accrochages ayant fait plus de 150 blessés. Tôt dimanche, des centaines de manifestants palestiniens avaient commencé à amasser des pierres sur l’esplanade peu avant l’arrivée de juifs religieux à cet endroit, considéré comme le plus sacré du judaïsme et le troisième lieu saint de l’islam, selon la police israélienne. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de 19 blessés palestiniens, dont certains ont été atteints par des balles en caoutchouc.

Depuis la prise en 1967 puis l’annexion par Israël de Jérusalem-Est, les juifs sont autorisés à accéder à certaines heures à l’esplanade, mais pas à y prier. La prière a lieu normalement au Mur des Lamentations, en contrebas, même si depuis des années des juifs religieux vont prier en cachette sur l’esplanade.

La Jordanie, qui administre l’esplanade des Mosquées, a fait porter dimanche la responsabilité de cette nouvelle escalade de la violence à Israël, le roi Abdallah II appelant l’Etat hébreu à « mettre fin aux mesures illégales et provocatrices qui mènent vers une plus grande escalade ».