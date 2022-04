Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des frappes puissantes de missiles à Lviv, l'ouest ukrainien pas épargné

9h35 : Au moins 6 morts dans les frappes sur Lviv (sources ukrainiennes)

Le gouverneur de la région de Lviv a communiqué un premier bilan des frappes sur Telegram. L'attaque aurait fait au moins six morts et huit blessés et aurait «gravement endommagé» des infrastructures militaires. «À cette heure, nous avons recensé six morts et huit blessés. Il y a un enfant parmi les victimes», a indiqué Maksym Kozitsky sur Telegram, précisant que les frappes avaient touché des infrastructures militaires et un garage de pneumatique, provoquant des incendies.