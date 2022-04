Dans un message de Pâques ce dimanche, le Prince Charles a choisi de célébrer la solidarité. Evoquant l’invasion russe en Ukraine, l’héritier de la couronne britannique rend ainsi hommage aux réfugiés et à ceux qui leur ouvrent leur porte.

« Aujourd’hui, des millions de personnes se trouvent déplacées, fatiguées par leur voyage depuis des lieux troublés, blessées par le passé, craignant l’avenir, et ont besoin d’être accueillies avec gentillesse et de pouvoir se reposer », déclare Charles, 73 ans, fils aîné de la reine Elisabeth II, 96 ans jeudi prochain.

« Le cœur brisé face aux souffrances des victimes innocentes »

« Ces dernières années, j’ai eu le cœur brisé face aux souffrances des victimes innocentes de conflits, ou de persécutions, dont certaines que j’ai rencontrées et qui m’ont raconté des histoires tragiques, indicibles, alors qu’elles étaient contraintes de fuir leur pays et de chercher un abri loin de chez elles », poursuit-il.

« Mais au milieu de toute cette tristesse et cette inhumanité, il a été particulièrement émouvant de voir comment tant de gens sont prêts à ouvrir leur maison à ceux qui sont dans le besoin, et comment ils ont offert leur temps et leurs ressources pour aider ceux qui sont dans une telle épreuve et qui font face à une telle peine », ajoute-t-il.

Critiqué pour la complexité des démarches que les réfugiés ukrainiens doivent accomplir pour rejoindre des proches au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson a lancé un programme d’accueil à domicile dans lequel 200.000 Britanniques ont proposé d’accueillir chez eux des Ukrainiens qui fuient l’invasion russe. Selon les derniers chiffres officiels, le gouvernement britannique avait jusqu’au 13 avril délivré 56.500 visas pour 94.700 demandes. Selon l’ONU, plus de cinq millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février.