Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une nouvelle usine militaire visée par un bombardement à Kiev...

9h07 : Plusieurs bombardements russes cette nuit

Les environs de Dnipropetrovsk, Mykolaïv, Kherson, Lougansk et Donetsk ont été touchés par des frappes russes dans la nuit, affirme l'ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky.

Russian missile attacks last night struck also in the Dnepropetrovsk region, and in the morning the Mykolaiv region as well; Russians also continues to shell the Kherson, Luhansk and Donetsk regions.