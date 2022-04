Le quai des milliardaires du port d’ Antibes, dans les Alpes-Maritimes, n’a jamais si mal porté son nom. En effet, sur « la dizaine de yachts » amarrés habituellement là, seuls deux le sont actuellement, selon un Antibois qui a un « petit bateau ici depuis toujours ».

Une des raisons qui expliquent ce « désert » ? La réponse de l’Union européenne à la guerre en Ukraine et sa décision de viser les biens des oligarques russes proches du Kremlin. Les navires russes sont depuis aux abonnés absents. Le Dilbar par exemple, considéré comme l’un des plus grands yachts du monde, a été officiellement saisi par les autorités allemandes mercredi 13 avril. Il appartient à la sœur du milliardaire Alisher Ousmanov, Gulbakhor Ismailova. Ce méga yacht ne viendra pas jeter son ancre dans son port d’attache, au port Vauban, où il s’est engagé à occuper une place pendant dix ans, pour un montant de 27 millions d’euros, selon les informations de Nice-Matin.

Des propriétaires de yachts « wanted »

A Antibes, l’absence de ce bateau se remarque, même si elle ne change rien au quotidien des habitués du port, comme les pêcheurs. « Nous, on pouvait avoir quelques clients l’été, mais ce n’était pas très conséquent, confie l’un d’eux. On sait que cette année, on ne les verra pas. Ils sont même "Wanted". Mais on ne s’inquiète pas vraiment pour eux. Ce sont surtout les sociétés d’intendance qui vont être touchées. »

Un peu plus loin, en face du quai des milliardaires, un capitaine nettoie le parquet de son yacht. « Je sais qu’il y a des équipages qui cherchent du travail », lâche-t-il avant de continuer sa mission. Certains de ces voisins astiquent également les navires mais « ce sont des Italiens », donc « pas concernés par cette actualité ».

Des répercussions sur les autres occupants du port ?

De l’autre côté du port, un propriétaire d’un petit bateau de pêche nommé « Tchaïka » cache le nom sur la bâche. « Quand je l’ai acheté, il était déjà nommé comme ça, explique-t-il. C’est le nom d’un oiseau en russe. Alors c’est vrai qu’avec tout ce qu’il se passe, je ne le montre pas fièrement. » Avec des amis, il se prépare à partir en mer. « Ça nous fait bizarre de voir le port vide. Il n’y en a plus qu’un ou deux. » Il reprend : « Bon, d’habitude, on ne les voit jamais. Il n’y a que des gens qui nettoient, mais on n’a jamais eu de problèmes avec eux. »

Un retraité qui se rend également à son bateau commente : « On se demande surtout s’il ne va pas y avoir des répercussions sur nos loyers à nous ». Il poursuit : « Depuis des années, le port augmente les loyers dans une logique de faire fuir les petits et faire de la place aux gros. Ils vont peut-être changer de stratégie avec ce qu’il se passe. »

Pas d’impact sur l’économie du port selon ses gérants

Il n’y aurait « pour le moment » pas de répercussions sur l’économie du port Vauban. C’est la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), à travers sa filiale Vauban 21, qui en assure la gestion et qui doit verser chaque année 15 millions d’euros à la ville d’Antibes. « Actuellement, ces sanctions n’ont pas d’impacts directs sur la commune. Et le contrat avec la CCI n’a pas été remis en cause cette année », a appris 20 Minutes de sources concordantes.

La Chambre de commerce et d’industrie précise : « Tous les Russes ne sont pas placés sur la liste noire de l’Union Européenne et des Etats-Unis. La proportion de la clientèle russe au Port Vauban est inversement proportionnelle à la taille de leurs bateaux. Elle représente à peine 5 % des Contrats de Garantie d’Usage. Seul le Dilbar fait effectivement l’objet d’une saisie sur un chantier à Hambourg. Nul ne peut savoir aujourd’hui quel sera l’impact de la guerre sur la fréquentation au passage cet été. »

Avant d’assurer que, pour le moment, « les demandes de réservation pour la grande plaisance et le yachting sont au même niveau que l’an dernier, les pronostics sont encourageants. Certes, tout peut se dégrader rapidement dans les semaines à venir avec des annulations massives selon le contexte. A l’inverse, la situation économique pourrait se maintenir à un niveau identique aux autres années. »