Au 50e jour du conflit armé opposant la Russie et l’Ukraine, Le Moskva, vaisseau amiral russe en mer Noire, a coulé après avoir été touché par un missile ukrainien selon Kiev… ou en raison d’un incendie accidentel, selon Moscou. Ce déboire majeur a relancé l’escalade du conflit alors que la Russie accuse également l’Ukraine de bombarder des villages sur son sol – des informations qui restent impossibles à vérifier. Moscou a tôt ce vendredi, 51e jour de conflit, annoncé qu’elle allait reprendre ses ciblages sur Kiev, alors qu’à l’Est, dans le Donbass, et à Marioupol l’avancée des troupes de Poutine patine.

Entre croiseur coulé et usine de missiles touchée, Moscou et Kiev jouent encore la carte de l’intimidation et de la guerre de l’information. Reste que Volodymyr Zelensky continue de réclamer à ses « alliés » des armes lourdes et de longue portée, quand la CIA, elle, dresse un portrait au vitriol de Vladimir Poutine et estime que ces revers militaires pourraient l’inciter à recourir à une « arme nucléaire tactique ou de faible puissance ». Retour en quatre infographies sur une semaine supplémentaire de guerre en Ukraine.

Un croiseur russe coulé

Fiche sur le croiseur russe - Vincent LEFAI, Sophie RAMIS

Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé durant l’offensive contre l’Ukraine, a coulé jeudi soir. L’équipage de plus de 500 hommes a été évacué. Les Ukrainiens ont affirmé jeudi l’avoir frappé avec des missiles de croisière. Moscou n’a pas confirmé jusqu’ici cette explication du naufrage, affirmant simplement qu’un incendie s’était déclaré à bord de ce navire lance-missiles de 186 mètres de long, faisant exploser des munitions. Le croiseur a ensuite coulé lors d’une tentative de remorquage vers le port le plus proche.

Dans la foulée, le Pentagone a toutefois estimé que la perte de ce navire était « un coup dur » porté à la flotte russe dans la région. Le porte-parole John Kirby a précisé que ce naufrage aurait « des conséquences sur leurs capacités » de combat, le navire étant un « élément-clé de leurs efforts pour établir une domination navale en mer Noire ». De son côté, William Burns, le chef de la CIA, a renchéri en soulignant que les revers militaires en Ukraine pourraient inciter un Vladimir Poutine « revanchard » à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance.

Une usine de missiles touchée

Carte localisant les frappes menées par les forces russes et ukrainiennes depuis le 24 février, contre des objectifs militaires ou des infrastructures civiles. - Simon MALFATTO, Laurence SAUBADU, Sophie RAMIS

La CIA aurait-elle vu juste ? Vizar, une usine de la région de Kiev, fabriquant des missiles Neptune que l’armée ukrainienne avait indiqué avoir utilisés pour frapper le croiseur russe Moskva, a été touchée dans la nuit de jeudi à vendredi par une frappe russe. Un atelier de l’usine et un immeuble administratif la jouxtant, situés dans la localité de Vychnevé, ont été gravement endommagés.

« Pour moi, ils nous font payer pour la destruction du Moskva », a indiqué un salarié de l’usine à l’AFP. Le gouverneur de la région d’Odessa, Maxime Martchenko, avait affirmé dans la nuit de mercredi à jeudi que des missiles Neptune avaient été utilisés par l’armée ukrainienne pour frapper le Moskva. Et, selon UkrOboronProm, la holding d’Etat qui chapeaute les usines d’armement ukrainiennes, Vizar est l’une des usines ukrainiennes qui fabrique ces missiles.

Le Donbass ciblé

Carte de l'est de l'Ukraine situant les régions administratives ( - Simon MALFATTO, Sabrina BLANCHARD, Kenan AUGEARD, Valentin RAKOVSKY

Le contrôle de l’ensemble du Donbass, partiellement aux mains des séparatistes prorusses depuis 2014, est depuis la fin mars la cible prioritaire de l’armée russe. Dans la plus grande région du Donbass, celle de Donetsk, où « des combats se déroulent sur toute la ligne de front », trois personnes ont été tuées et sept blessées, ces dernières vingt-quatre heures, selon la présidence ukrainienne. L’autre région de ce bassin minier, celle de Lougansk, a été le théâtre de 24 bombardements qui ont fait deux morts et deux blessés.

Et si les plus hauts responsables de l’armée américaine ont estimé jeudi que Vladimir Poutine avait « renoncé » à prendre Kiev pour se focaliser sur les zones séparatistes du Donbass, ces estimations ont vite été démenties ce vendredi par les nouvelles frappes russes sur la capitale ukrainienne. Pourtant, dans son rituel message du soir mise en ligne sur Facebook, Volodymyr Zelensky a assuré, jeudi, que « la cible principale » des Russes était bel et bien cette région de l’est de l’Ukraine : « C’est le Donbass que la Russie veut détruire en premier, comme s’ils voulaient qu’il ne reste que des pierres et plus aucun être humain. »

La Finlande et la Suède menacées

Les différentes étapes de l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. - Laurence SAUBADU, Sabrina BLANCHARD, Eléonore HUGHES

Une adhésion à l’Otan de la Suède et de la Finlande aurait des conséquences pour ces pays et la sécurité européenne, a mis en garde ce vendredi le ministère russe des Affaires étrangères. « Etre membre de l’Otan ne peut renforcer leur sécurité nationale. De facto, (la Finlande et la Suède) seront la première ligne de l’Otan », a indiqué la porte-parole du ministère, Maria Zakharova.

Jeudi, déjà, l’ex-président russe et actuel numéro deux du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev a affirmé que si la Finlande ou la Suède rejoignaient l’Otan, la Russie renforcerait ses moyens militaires, notamment nucléaires, en mer Baltique et près de la Scandinavie.

La Finlande, qui a quelque 1.300 km de frontière avec la Russie, décidera « d’ici quelques semaines » si elle dépose une candidature à l’Otan, selon sa Première ministre. La Suède n’exclut pas elle non plus de rejoindre l’alliance militaire occidentale, mais semble plus en retrait que sa voisine.