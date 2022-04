New York peut respirer, le tireur présumé de la 36e rue est derrière les barreaux. Frank James, l’homme soupçonné d’avoir tiré mardi dans une rame de métro le matin à l’heure de pointe, faisant 30 blessés dont 10 par balle selon la justice, a été placé en détention provisoire jeudi, accusé d’avoir « semé la terreur dans toute la ville ». Arrêté sans opposer de résistance mercredi, en pleine rue dans Manhattan, l’homme est bien connu des services de police. A son casier judiciaire figurent 12 mentions pour des délits divers.

« Hier, monsieur James a vu sa photo dans les informations, il a appelé la police pour aider, il a dit où il se trouvait », explique son avocate, Mia Eisner-Grynberg, mettant en garde contre tout « jugement hâtif ». La police avait remonté la trace de Frank James, 62 ans, notamment grâce à la clé d’une camionnette qu’il a louée, découverte sur la scène de crime. L’homme disposait d’une page YouTube, baptisée « prophetoftruth88 » (prophète de vérité) où on le voyait se lancer dans de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, sur les questions raciales et l’insécurité à New York.

Une « attaque terroriste » comparée au 11 septembre

En silence, prenant parfois des notes entre ses deux avocates, Franck James a écouté les charges qui pèsent contre lui, notamment celle d'« attaque terroriste » qui lui fait risquer la prison à vie. La juge Roanne Mann a ordonné qu’il soit placé en détention provisoire. Il « a ouvert le feu sur les passagers d’une rame de métro bondée, interrompant leur trajet matinal comme jamais cette ville ne l’avait vu depuis plus de 20 ans », a déclaré la procureure Sara Winik, une référence aux attaques meurtrières du 11 septembre 2001 qui ont durablement traumatisé New York.

Le suspect portait un masque à gaz et avait déclenché deux engins fumigènes, remplissant la rame de fumée avant de tirer. L’accusation a revu à la hausse le bilan, en le portant à 30 blessés, dont 10 par balles, contre 23 au départ. « Son attaque était préméditée, elle a été soigneusement planifiée et elle a semé la terreur parmi les victimes et dans toute la ville », a ajouté la procureure.

Si cette attaque sanglante, commise dans une station très fréquentée du sud de Brooklyn, « 36th Street », n’a pas fait de morts, elle a provoqué une vive émotion dans la mégapole de près de 9 millions d’habitants, déjà touchée par une hausse de la criminalité et des fusillades depuis la pandémie de Covid-19. Entre mardi et mercredi, la police de New York a répertorié pas moins de 14 événements distincts de coups de feu et fusillades, notamment à Brooklyn et dans le Bronx, et quatre homicides.