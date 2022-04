Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou annonce vouloir de nouveau cibler Kiev afin de répliquer aux attaques en territoire russe...

9h05 : Dans les environs de Kiev, les démineurs sont à l'oeuvre

Fin mars, la Russie s'est retirée de la région de Kiev, changeant de «cible prioritaire» pour tenter de prendre le contrôle de l'est de l'Ukraine. Les troupes ukrainiennes ont repris possession des villes occupées dans les premières semaines de l'invasion lancée le 24 février, mais la guerre a laissé ses marques. Et depuis, les démineurs sont à l'oeuvre

Each step is a gamble. But a team of army men are wandering around with sure-footed ease, clearing a minefield outside the Kyiv suburb of Brovary of explosives planted by retreating Russian forces https://t.co/6UXJyuWlOQ by @JoeStenson pic.twitter.com/xhnyPaFRGP