Plus de 45.000 personnes fuyant la guerre en Ukraine sont passées par la France, qui a délivré près de 40.000 autorisations provisoires de séjour, a indiqué jeudi à l’AFP le ministère de l’Intérieur. « 45.370 personnes venant d’Ukraine ont été recensées par la police aux frontières (PAF), dont 637 ressortissants de pays tiers » à la date de mercredi soir, ont souligné les services de la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa.

4,65 millions de réfugiés ont fui l’Ukraine, selon le Haut-commissariat aux réfugiés

Depuis les premières arrivées de déplacés fuyant le conflit – qui a démarré le 24 février –, le gouvernement français se fonde sur ce nombre de personnes contrôlées par la PAF à leur arrivée sur le territoire. Des chiffres qui ne représentent donc pas le nombre de personnes réellement accueillies en France, puisque nombre d’Ukrainiens se dirigent rapidement vers d’autres pays, en premier lieu l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni. De nombreuses autres personnes peuvent arriver en France sans être contrôlées. Mercredi soir, la France avait délivré 39.952 autorisations provisoires de séjour à ces personnes fuyant l’Ukraine, qui se voie délivrer une « protection temporaire » valable six mois renouvelables, a-t-on appris de même source. A ce jour, 25.881 personnes sont hébergées en France. Par ailleurs, plus de 39.000 de ces exilés ont déjà accès aux soins et 10.817 enfants sont scolarisés, « dont 59 % en école maternelle et élémentaire ». Le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies recensait mardi un total de plus de 4,65 millions de réfugiés fuyant l’Ukraine.

Guerre en Ukraine : Le conflit a des répercussions « sévères » sur l’économie de la zone euro, selon Christine Lagarde

Guerre en Ukraine : Le conflit a des répercussions « sévères » sur l’économie de la zone euro, selon Christine Lagarde