New York respire. Un peu plus de 24 heures après une fusillade qui a fait 23 blessés, dont 10 par balles, dans le métro à Brooklyn, le suspect a été arrêté en début d’après-midi, a confirmé le maire. « We got him, we got him ! » («On l’a eu »), a déclaré via liaison vidéo Eric Adams, confiné pour cause de Covid.

🔴 "We got him!" Le maire de New York Eric Adams, confirme que le suspect de la fusillade du métro de Brooklyn, Frank James, a été interpellé (le maire est par liaison vidéo car en isolation pour Covid) pic.twitter.com/RQd3YM3XDt — Philippe Berry (@ptiberry) April 13, 2022

Un journaliste de NY1 News a publié une photo de Frank James menotté et escorté par un policier après son arrestation à East Village, au sud-est de Manhattan.

Frank James being arrested by NYPD earlier this afternoon in East Village in connection with #sunsetpark subway shooting. Live coverage ongoing @NY1 pic.twitter.com/tnsbtVg1bk — Anthony Pascale (@AntPascaleNY1) April 13, 2022

La veille, Frank James, un Américain de 62 ans ayant proféré des menaces sur YouTube et loué une camionnette abandonnée à Brooklyn avait été qualifié de « personne d’intérêt » par les autorités, puis officiellement de suspect mercredi matin.

