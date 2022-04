Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) s’est rendu à Boutcha ce mercredi. L’Ukraine est une « scène de crime », a jugé le Britannique Karim Khan dans cette ville près de Kiev, où des centaines de corps de civils ont été trouvés fin mars après le départ des troupes russes, selon les autorités ukrainiennes.

« Nous avons de bonnes raisons de penser que des crimes relevant de la compétence de la Cour sont commis », a déclaré Karim Khan à la presse, précisant qu’une équipe médico-légale de la CPI se préparait à travailler en Ukraine « afin que nous puissions vraiment séparer la vérité de la fiction ».

La phrase

« Oui, j’ai appelé ça un génocide »

C’est la réponse de Joe Biden à des journalistes afin de qualifier la situation en Ukraine envahie par Moscou. « Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’effacer l’idée même de pouvoir être un Ukrainien », a ajouté le président américain, affirmant que les « preuves s’accumulaient ». Des propos jugés « inacceptable » par le Kremlin.

Le chiffre

100. « La barre des 100 sites endommagés ou totalement détruits en Ukraine va être franchie jeudi ou vendredi », a alerté Lazare Eloundou Assomo, le directeur du centre du patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi ces sites : des monuments historiques datant du XI, XIIe siècle, des églises, des cathédrales, avec des objets liturgiques uniques, des théâtres, comme celui de Marioupol, et d’autres bâtiments d’archives. Il rappelle que la « destruction délibérée de sites marqués par l’emblème bleu » de la convention peut être considérée comme un crime de guerre.

La tendance du jour

Les forces russes ont poursuivi mercredi leur offensive pour faire tomber Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine. « 1.026 militaires ukrainiens de la 36ème brigade d’infanterie de marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus » a annoncé Moscou. Si certains experts militaires jugent sa chute inévitable, des forces ukrainiennes s’accrochent et continuent de résister aux Russes après plus de six semaines de combats, qui se concentrent désormais dans la gigantesque zone industrielle de la ville, où des combattants ukrainiens se cachent dans les souterrains.

Alors que la prise de Marioupol serait une victoire importante pour les Russes, car elle leur permettrait de relier la région du Donbass à la Crimée, le président ukrainien a encore une fois appelé l’Europe à l’aide. Volodymyr Zelensky a ainsi appelé les Occidentaux à agir plus rapidement contre la Russie, estimant que l'« on peut soit arrêter la Russie, soit perdre toute l’Europe de l’Est ». « Si l’Europe perd du temps, la Russie l’utilisera pour étendre la zone de guerre à d’autres pays », a-t-il ajouté dans un discours prononcé à l’attention du Parlement estonien.