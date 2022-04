Le chaos et l’effroi, vingt et un an après l’attaque des tours jumelles du World Trade Center. Ce mardi matin, 23 personnes ont été blessées – dont dix par balles – après une attaque à main armée dans une rame du métro de Brooklyn (New York), aux Etats-Unis. Pour le moment la piste terroriste n’est pas privilégiée. 20 Minutes fait le point sur cette attaque alors qu’une chasse à l’homme est engagée pour retrouver le suspect âgé de 62 ans.

Que s'est-il passé dans le métro de New York ?

A 8h24 heure locale, à l’heure où les rames de métro de New York sont bondées, un individu, qui portait un masque à gaz, « a ouvert deux bonbonnes qui ont laissé s’échapper de la fumée dans la rame ». « Il a ensuite tiré sur nombre de passagers quand le train entrait dans la station de la 36e rue » au sud de Brooklyn, a raconté, la cheffe de la police de New York, Keechant Sewell.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Eyewitness video shared on social media shows New York subway passengers rushing to get off a smoke-filled train, when a gunman set off a smoke bomb and opened fire in a train car https://t.co/1tMv2Ht8fF pic.twitter.com/I4EfmN67lL — Reuters (@Reuters) April 13, 2022

Parmi les victimes, dont aucune est en danger de mort, selon Keechant Sewell, dix ont été touchées par balles et 13 autres l’ont été dans la bousculade pour sortir du métro. Certaines ont également souffert des inhalations de fumée. Le bilan s’établit donc à 23 victimes, ce mercredi matin.

Qui est le suspect ?

Le suspect a été décrit par la police comme « un homme noir » mesurant environ 1,65 m, « de forte corpulence », et portant un « gilet vert et orange de chantier » et un sweat-shirt à capuche gris. L’individu, un homme de 62 ans, aurait des adresses « à Philadelphie et dans le Wisconsin ». D’après plusieurs médias américains, cet homme se nommerait Frank James et aurait publié diverses vidéos sur YouTube dans lesquelles il livre de longues tirades politiques, parfois virulentes. Il y critique également le maire de New York, Eric Adams.

La police de New York a diffusé la photo de Frank James, soupçonné d'avoir loué une camionnette connectée à la fusillade du métro de Brooklyn. - NYPD

Où en est l’enquête ?

Dans le métro, les enquêteurs ont retrouvé une arme de poing et trois chargeurs, ainsi qu’une clé de véhicule qui leur a permis de remonter jusqu’à une camionnette du loueur américain U-Haul, récemment louée et abandonnée dans Brooklyn. L’enquête a déjà confirmé que le suspect aurait loué ce véhicule à Philadelphie, où il a des connexions.

A ce stade de l’enquête, aucune indication ne permettait toutefois de qualifier cette attaque d’acte terroriste. « Nous avons vraiment eu de la chance que cela n’ait pas été beaucoup plus grave », a souligné la cheffe de la police de New York (NYPD). « Nous ne lâcherons rien tant que nous n’aurons pas trouvé l’auteur du crime », a de son côté assuré le président Joe Biden, quelques heures après la fusillade. Le suspect est ce mercredi matin toujours en fuite et activement recherché par la police de New York.