Guerre en Ukraine EN DIRECT : Marioupol sur le point de tomber...

Bonjour et bienvenue sur ce live !

On se retrouve à nouveau pour un live dédié à la guerre en Ukraine. Poutine qui accuse l’Ukraine de fabriquer de fausses accusations de crimes de guerre, hausse des prix, mouvements de troupes, sanctions occidentales et discussions pour un cessez-le-feu, on vous dira tout de l’actualité à Kiev, Moscou et dans le Donbass.