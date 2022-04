Une vaste chasse à l’homme continuait mardi soir. La police de New York (NYPD) s’est lancée mardi à la poursuite d’un homme portant un masque à gaz qui a semé le chaos dans le métro, à l’heure de pointe du matin, en déclenchant deux engins fumigènes avant d’ouvrir le feu, faisant 23 blessés dont dix par balle. Les autorités ont identifié une « personne d’intérêt », Frank James, un Afro-Américain de 62 ans, soupçonné d’avoir loué un van lié à la fusillade abandonné dans Brooklyn. Le NYPD n’est toutefois pas allé jusqu’à le qualifier de suspect.

Le suspect a été décrit par la police comme « un homme noir » mesurant environ 1,65 m, « de forte corpulence », et portant un « gilet vert et orange de chantier » et un sweat-shirt à capuche gris. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé une arme de poing et trois chargeurs, ainsi qu’une clé de véhicule qui leur a permis de remonter jusqu’à une camionnette du loueur américain U-Haul, récemment louée et abandonnée dans Brooklyn.

Diatribes rageuses sur YouTube

La police a diffusé deux photos, dont une capture d’écran venant d’une chaîne YouTube semblant appartenir à Frank James, sous le pseudo prophetoftruth88. En trois ans, il a publié près de 400 vidéos, mélange de coups de gueule personnels et de griefs contre la société et les inégalités raciales.

Dans un clip publié le 1er mars, il s’en prenait au nouveau maire de New York, Eric Adams, l’accusant de ne pas suffisamment aider les sans-abri. Dans une tirade profane, il se moquait de la lutte contre la flambée de violence de l’édile, assurant qu’il était facile de mener une attaque dans le métro, et qu’il pourrait s’en tirer malgré la présence d’agents de sécurité.

Le 10 mars, Frank James, qui est originaire du Bronx, s’est filmé au volant d’un camion de location après avoir quitté le Wisconsin pour se rendre à Philadelphie. C’est là qu’il a loué une camionnette chez U-Haul. Eric Adams a indiqué qu’une panne des caméras de vidéosurveillance de la station du métro visait compliquait la mission des enquêteurs.

Violences en hausse

Elu en novembre sur des promesses de sécurité, le maire démocrate et ancien policier Eric Adams avait lancé en janvier un plan de lutte contre la prolifération des armes à feu, après la mort de deux policiers tués par balle lors d’une intervention.

Pour le premier trimestre 2022, le nombre de fusillades et coups de feu à New York a augmenté de 260 à 296 par rapport à la même période de 2021, selon des chiffres de la police dévoilés la semaine dernière.