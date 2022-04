Elles peuvent être fabriquées à la maison, parfois en quelques minutes, pour quelques centaines de dollars et à l’aide d’une connexion Internet. « Elles », ce sont les armes dites « fantômes » dont la vente vient d’être recadrée ce lundi par le président américain Joe Biden. L’objectif affiché de cette nouvelle réglementation ? Endiguer le flot d’armes illégales qui a contribué à la hausse des violences aux Etats-Unis.

Plusieurs villes, dont San Francisco, San Diego et Los Angeles avaient d’ores et déjà adopté des textes limitant ou bannissant la vente de ces armes en kit. Et la Maison-Blanche s’en mêle donc, via un décret soumettant ces armes aux mêmes exigences que les armes à feu déjà montées disponibles à l’achat. Les vendeurs de ces kits de pièces détachées devront désormais procéder à une vérification des antécédents des acheteurs potentiels ainsi qu’inclure un numéro de série sur les pièces constitutives de ces armes à feu. Voici ce qu’il faut savoir sur ces armes difficiles à tracer.

Qu’est-ce qu’une arme « fantôme » ?

La plupart des armes vendues aux Etats-Unis sont produites par des fabricants agréés ou importées de l’étranger. Ces deux types d’armes sont distribués par des vendeurs habilités et doivent porter un numéro de série, généralement gravé sur l’arme.

Grâce à ce numéro de série, les forces de l’ordre peuvent remonter la trace de n’importe quelle arme liée à un crime. Les armes en kit, aussi surnommées « armes à 80 % », sont vendues partiellement assemblées, le reste du montage devant être effectué par l’acheteur. Elles n’ont pas de numéro de série et, puisqu’elles ne sont pas considérées comme des armes tout au long du processus de vente, ne nécessitent pas de posséder un permis de port d’arme ni de soumettre l’acheteur à un contrôle des antécédents judiciaires et psychiatriques.

Le décret réglementant la vente d'armes dites "fantômes" aux Etats-Unis, signé le 10 avril 2022. - Ron Adar/Shutterstock

Faciles à se procurer en ligne, elles sont vite devenues une solution tout indiquée pour les personnes auxquelles il est par ailleurs interdit d’acheter une arme pour des raisons de casier judiciaire ou d’âge.

Est-il difficile de s’en procurer une ?

Une enquête menée par l’association Everytown for Gun Safety, qui milite pour un meilleur encadrement des armes à feu, a conclu qu’un kit pour fabriquer un fusil d’assaut AR-15 [l’une des armes les plus populaires aux Etats-Unis, et souvent en cause lors des fusillades les plus meurtrières] peut coûter moins de 400 dollars.

L’étude indique que l’arme est vantée en ligne comme très facile à monter. « L’assemblage (…) ne prend pas très longtemps. Vous pourrez l’essayer sur le champ de tir après une heure ou deux. » Et des tutoriels affichant des centaines de milliers de vues sont faciles à trouver sur YouTube.

Sait-on combien d’armes « fantômes » sont en circulation ?

On ne dispose d’aucun chiffre sur la question, du fait de l’absence de numéro de série et d’une réglementation inexistante. Mais les forces de l’ordre américaines font état d’une forte hausse des saisies de ces armes « fantômes ». Le chef adjoint de la police de Los Angeles, Kris Pitcher, a indiqué avoir confisqué 800 armes en kit rien qu’en 2020. Et selon l’agence fédérale en charge des armes à feu, deux-tiers de ces armes ont été saisies en Californie.

Cet Etat du sud-ouest des Etats-Unis « est en quelque sorte l’épicentre » de cette tendance, estime Adam Skaggs, directeur juridique du Giffords Law Center [une ONG ainsi nommée d’après l’ancienne élue Gabby Giffords, qui a survécu après être grièvement blessée d’une balle à la tête en 2011]. Les responsables des forces de l’ordre à l’échelle du pays affirment que les mentions d’armes « fantômes » dans les rapports de police ont doublé entre 2020 et 2021.