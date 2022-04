Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le Royaume-Uni enquête sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques à Marioupol...

7h18 : L'Europe met les bouchées doubles pour s'émanciper du gaz russe

Même si la tâche prendra des années, selon les experts. L'Europe cherche des alternatives au gaz russe avec des projets de terminaux méthaniers dans le nord de l'Allemagne, en Finlande ou en France, en passant par de possibles nouvelles voies par l'Espagne ou l'est de la Méditerranée.

selon l'exécutif européen, l'UE pourrait se passer complètement de gaz russe "bien avant 2030".

La Norvège étant à pleine cadence, les gisements aux Pays-Bas et au Royaume-Uni en déclin et la Russie indésirable, l'Europe cherche donc son gaz de plus loin, avec le gaz naturel liquéfié (GNL) transportable par navires, venant des Etats-Unis, du Qatar ou encore d'Afrique.