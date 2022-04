Karl Nehammer ne rentre pas de Moscou avec dans ses valises des bonnes nouvelles. Le chancelier autrichien, premier dirigeant européen à être reçu par Vladimir Poutine depuis le début de l’intervention en Ukraine, s’est dit lundi « pessimiste » face à la « logique de guerre » du président russe.

« Si vous me demandez maintenant si je suis optimiste ou pessimiste, alors je suis plutôt pessimiste », a-t-il déclaré à l’issue de sa rencontre. « Il ne faut pas se faire d’illusions. Le président Poutine est entré massivement dans une logique de guerre et il agit en conséquence » dans l’espoir d’enregistrer « un succès militaire » rapide.

Le « peu d’intérêt » de Poutine à rencontrer Zelensky

Selon le chancelier, « il y a peu d’intérêt du côté russe pour une rencontre directe » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine a malgré tout « réitéré sa confiance » dans les pourparlers en Turquie. La dernière session s’était tenue le 29 mars à Istanbul.

Par ailleurs, Karl Nehammer a défendu sa rencontre « en tête-à-tête » en Russie, soulignant « l’importance d’avoir un contact personnel pour confronter le président aux réalités de la guerre et transmettre directement le point des Européens ». Dans un communiqué, il avait auparavant qualifié la discussion longue de plus d’une heure avec Poutine de « franche, ouverte et difficile ».

Les crimes à Boutcha évoqués

« J’ai évoqué les graves crimes de guerre à Boutcha et dans d’autres lieux, en affirmant que tous les responsables devront être traduits en justice », a précisé le chancelier autrichien. Boutcha est une localité proche de Kiev devenue un symbole des atrocités, où Karl Nehammer s’est rendu ce week-end comme d’autres responsables occidentaux. Moscou a rejeté fermement toute implication. « J’ai clairement fait comprendre au président russe l’urgence de mettre en place des couloirs humanitaires pour acheminer de l’eau comme de la nourriture et évacuer les femmes, les enfants et les blessés des villes assiégées ».

L’entretien s’est déroulé dans la résidence du président russe Novo-Ogaryovo, près de Moscou. Aucune image n’a filtré de la rencontre qui, selon la presse autrichienne, n’a pas donné lieu à une poignée de main. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, ce format à huis clos avait été choisi à l’initiative de la partie autrichienne.