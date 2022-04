Le pape François se rendra au Kazakhstan en septembre

Lors d’un entretien en visioconférence avec le président Kassym-Jomart Tokaïev, le pape « a confirmé sa visite officielle au Kazakhstan, ainsi que sa participation au septième Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles » prévu les 14 et 15 septembre, a déclaré la présidence dans un communiqué.

Emeutes meurtrières

La première édition de ce congrès, qui vise à promouvoir le dialogue entre les religions, s’est tenue en 2003. La prochaine est prévue les 14 et 15 septembre prochains. Plus grand pays d’Asie centrale, le Kazakhstan est frontalier et diplomatiquement proche de la Russie, qui mène actuellement une offensive militaire en Ukraine, contre laquelle le souverain pontife s’est plusieurs fois exprimé.

Le Kazakhstan a été secoué en janvier par des émeutes meurtrières qui ont plongé le pays dans une crise politique sans précédent depuis son indépendance après la chute de l’Union soviétique en 1991, avant une ferme reprise en main par Kassym-Jomart Tokaïev.