Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le chancelier autrichien Karl Nehammer, premier dirigeant européen reçu au Kremlin depuis le début de l’intervention en Ukraine, a eu lieu ce lundi. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a tenté d’obtenir des corridors humanitaires en Ukraine au cours de cet entretien. Cependant, il n’attend « pas de miracle », comme l’a déclaré son ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg. « Nous devons saisir toutes les occasions de mettre fin à l’enfer humanitaire en Ukraine et c’est ce à quoi va s’employer le chancelier avec des messages très clairs de nature humanitaire et des conseils politiques », a déclaré Schallenberg, avant une réunion avec ses homologues de l’UE à Luxembourg.

La phrase du jour

« La Russie sème des bombes dans les champs en Ukraine, les navires de guerre russes bloquent des dizaines de bateaux chargés de blé (…) Ils provoquent la pénurie. Ils bombardent des villes ukrainiennes et provoquent la faim dans le monde. »

C’est une déclaration signée Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, à l’issue d’une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg.

Le chiffre du jour

2,5. C’est le montant en millions d’euros que l’Allemagne, les Pays Bas et la Suède se sont engagés à verser pour aider la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter. « Il est crucial de préserver toutes les preuves dès maintenant, pour pouvoir juger ces crimes », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts).

La tendance du jour

Les séparatistes prorusses disent avoir conquis la zone portuaire de Marioupol. « Concernant le port de Marioupol, il est déjà sous notre contrôle », a déclaré Denis Pouchiline, le chef des séparatistes prorusses de Donetsk. Le représentant de l’armée séparatiste, Edouard Bassourine, a lui affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans les immenses usines Azovstal et Azovmach. Plus tôt dans la matinée, il avait affirmé que 80 % de la zone portuaire avait été conquise.