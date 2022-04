Au moins 24 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain dans le centre et le sud des Philippines, à la suite de pluies diluviennes dues à une tempête tropicale, ont annoncé lundi les autorités.

Plus de 13.000 personnes ont fui vers des abris d’urgence alors que la tempête inondait des maisons, des champs, et coupait des routes et des lignes électriques, a précisé l’Agence nationale des désastres naturels. La province centrale de Leyte a été la plus durement touchée, avec des glissements de terrain qui ont fait 21 morts dans quatre villages, a déclaré Rhyse Austero, responsable de la gestion des désastres naturels à Baybay City.

Des photos publiées sur Facebook et authentifiées montrent plusieurs maisons du village de Bunga, l’un des plus touchés de la province de Leyte, recouvertes de boues jusqu’aux toits. Trois autres personnes sont mortes sur Mindanao, la principale île du sud du pays, avait annoncé plus tôt l'Agence nationale des désastres naturels.