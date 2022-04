09h05 : Une « campagne massive » de désinformations

Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, alerte sur « campagne massive » de désinformations russe. D’après lui, « l’usine de trolls » de Moscou s’apprête à inonder les médias et les femmes et hommes politiques étrangers afin de mettre en péril les livraisons d’armes en Ukraine. « Ne tombez pas dans le panneau », demande Dmytro Kuleba.

Russia knows arms supplies are essential for Ukraine and mobilizes all efforts to undermine them. Moscow prepared a massive info campaign targeting foreign media and politicians. Their troll factory may spam emails and flood comments with disinfo on Ukraine. Don’t fall for it.